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Vliegverkeer Sicilië opnieuw verstoord door vulkaan Etna

10 aug , 11:10Buitenland
anp100826082 1
ANP
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ROME (ANP/RTR) - Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn aankomende vluchten op de luchthaven van Catania geannuleerd. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. De luchthaven verwacht dat het vliegverkeer maandag vanaf 17.00 uur geleidelijk volledig kan worden hervat.
De Etna, aan de oostkust van Sicilië, is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Uitbarstingen zorgen geregeld voor hinder op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven van het eiland en de op vier na drukste van Italië.
Ook zaterdag barstte de vulkaan uit. Het vliegverkeer werd toen al tijdelijk verstoord. Ook werd het alarmniveau verhoogd naar rood, het hoogste niveau.
Reizigers krijgen het advies voor vertrek de actuele status van hun vlucht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren. De autoriteiten blijven de vulkanische activiteit en weersomstandigheden nauwlettend volgen.
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