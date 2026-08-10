NYON/KUALA LUMPUR/MIAMI (ANP) - De voetbalbonden van Europa (UEFA), Azië (AFC) en Noord- en Midden-Amerika (CONCACAF) hebben maandag in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

"Leiderschap in het voetbal is geen bezit. Het gaat niet om het behouden, of opeisen, van macht. Het is een dienstbare verplichting aan de voetbalfamilie", schrijven de bonden. "Als het vertrouwen wordt gebroken door een deceptie, als een individu zichzelf plaatst boven het collectief dat hem de autoriteit heeft toevertrouwd, dan is die plicht opgegeven."

In de gezamenlijke verklaring gaan de drie continentale bonden verder in op de besluitvorming rond het door hen al afgewezen, en inmiddels ingetrokken, investeringsplan van de FIFA rond het WK voetbal.