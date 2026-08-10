The Weeknd wil toch doorgaan onder zijn artiestennaam. De zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, overwoog de afgelopen jaren om zijn alter ego achter zich te laten en onder zijn eigen naam verder te gaan. Tijdens een concert in Stockholm liet hij weten dat hij dat plan heeft laten varen.

De 36-jarige zanger vertelde het publiek dat hij had uitgeprobeerd hoe het voelde om afstand te nemen van zijn bestaan als The Weeknd, maar dat hem dat niet beviel. Hij zei te veel van het artiestenbestaan te houden om te verdwijnen. "Ik blijf voor altijd bij jullie", zei hij tegen zijn fans.

The Weeknd maakte begin 2025 duidelijk dat hij niet wilde stoppen met muziek, maar wel nadacht over het einde van zijn alter ego. Tegen Variety zei hij destijds dat hij geen behoefte meer had aan de voortdurende druk om als The Weeknd steeds meer succes te boeken, met meer shows, albums, prijzen en nummer 1-hits.

Ook later zei The Weeknd nog dat hij nadacht over een toekomst zonder zijn artiestennaam. Zijn uitspraken in Stockholm wijzen er nu op dat alles bij het oude blijft.