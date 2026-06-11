NEW YORK (ANP/AFP) - Het geweld door Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever heeft dit jaar een recordniveau bereikt. Gemiddeld vinden dagelijks zes aanvallen plaats waarbij slachtoffers vallen of schade ontstaat, meldt de Verenigde Naties.

Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) zijn dit jaar al meer dan duizend aanvallen geregistreerd. Dat aantal ligt hoger dan in eerdere jaren, zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric donderdag.

Alleen al vorige week raakten volgens de VN meer dan dertig Palestijnen gewond bij aanvallen van kolonisten. Ook werd op grote schaal schade aangericht aan eigendommen en infrastructuur.

Door geweld van kolonisten en toegangsbeperkingen zijn dit jaar meer dan 2200 Palestijnen ontheemd geraakt, aldus Dujarric. Daarnaast moesten volgens de VN honderden anderen vertrekken na de sloop van woningen door Israëlische autoriteiten.

Op de Westoever wonen ruim een half miljoen Israëliërs in nederzettingen. De VN beschouwen die als illegaal volgens het internationaal recht.