MEXICO-STAD (ANP) - Mexico heeft donderdag een grote stap op weg naar de zestiende finales van het 23e WK voetbal gezet. Het gastland won de openingswedstrijd in het uitverkochte Mexico City Stadium met 2-0 van Zuid-Afrika. Het duel werd ontsierd door drie rode kaarten. Mexico gaat door de zege met 3 punten aan de leiding van groep A, waarvan verder Tsjechië en Zuid-Korea deel uitmaken.

Mexico zette als één van drie gastlanden een zeer goede eerste stap op het toernooi waaraan voor het eerst 48 landen deelnemen. De beste twee landen van iedere groep gaan door naar de laatste 32, net als de acht beste nummers drie. Mexico doet voor de achttiende keer mee aan het WK. Het land kwam nooit verder dan de laatste acht.

Het Mexicaanse elftal begon met Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Santiago Giménez en Mateo Chávez op de bank aan het openingsduel met Zuid-Afrika. De voormalige verdedigers van Ajax, de oud-spits van Feyenoord en de linksback van AZ waren gepasseerd. Álvarez is normaal gesproken de aanvoerder van de Mexicanen, maar hij is niet helemaal fit. Hij kwam een kwartier voor tijd alsnog in het veld.

Het elftal van bondscoach Javier Aguirre begon voortvarend aan de wedstrijd voor een volgepakt stadion. Na drie minuten kreeg 'El Tri' de eerste grote kans via Raúl Jiménez. De aanvaller schoot met links op het doel, maar zijn inzet werd gekeerd door de doelman van Zuid-Afrika. Zes minuten later was het wel raak. Julián Quiñones schoot de bal wel achter Ronwen Williams en zorgde met zijn treffer voor een orkaan van geluid in het stadion waar twee keer eerder een WK plaatsvond.

Mexico nam in de tweede helft direct weer het initiatief. Vier minuten na rust ging Brian Gutiérrez op het doel van Zuid-Afrika af, maar werd door Sphephelo Sithole net buiten het strafschopgebied tegen de grond gewerkt. Sithole werd met een rode kaart van het veld gestuurd. In de 67e minuut kopte Jiménez raak uit een voorzet van Roberto Alvarado. De Zuid-Afrikaan Themba Zwane kreeg in de 84e minuut direct rood na ingrijpen van de VAR voor een slaande beweging. De Mexicaan César Montes kreeg ook nog rood in de blessuretijd voor een harde overtreding.

Mexico is goed aan het sportieve gedeelte van het WK begonnen in een hoofdstad die de voorbije weken in het nieuws kwam door maatschappelijke protesten. Op de openingsdag dreigden demonstranten de wegen naar het stadion te blokkeren. Door de inzet van duizenden agenten werd dat voorkomen. Desondanks was het op verschillende plekken in de stad onrustig.