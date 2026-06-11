HOUSTON (ANP/AFP) - De spelers van het nationale elftal van de Democratische Republiek Congo zijn zonder problemen toegelaten tot de Verenigde Staten, ondanks zorgen om de uitbraak van het ebolavirus in Congo. Dat zei Aaron Wan-Bissaka, speler van het Congolese elftal en West Ham United, donderdag tegen het Franse persbureau AFP.

Eerder werd een oefenduel van Congo met Chili in de Spaanse stad Cádiz verboden vanwege de ebola-uitbraak in Congo. Het duel werd uiteindelijk in de Franse stad Orléans afgewerkt.

Congo begint woensdag 17 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Portugal. Later speelt het Afrikaanse land in de groepsfase ook nog tegen Colombia en Oezbekistan.