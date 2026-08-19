David Krumholtz last acteerpauze in voor mentale gezondheid

David Krumholtz stopt een tijdje als acteur in Hollywood. De Amerikaanse acteur, bekend van rollen in Santa Claus-films, Supergirl en Oppenheimer, benadrukt op Instagram dat het gaat om een pauze en niet om een definitief einde van zijn carrière.

De 48-jarige Krumholtz zegt dat hij wil werken aan zijn mentale gezondheid. Volgens hem komen er bij de successen als acteur ook "een berg teleurstellingen" kijken. "Ik hou van mijn berg teleurstellingen, echt waar, maar ik ben een mens en mijn berg begint meer te steken dan vroeger", schrijft Krumholtz op Instagram. Hij heeft naar eigen zeggen tijd nodig om daarvan te genezen.

Daarnaast wil de Amerikaanse acteur, die de elf Bernard speelde in de Santa Claus-films, meer van zichzelf geven aan anderen in nood. Krumholtz belooft dat hij uiteindelijk weer gaat acteren en dat er werk van hem te zien zal zijn. "Geef me gewoon even de tijd", sluit hij af.