AMSTERDAM (ANP) - Investeringsplatform Akka is nu ook beschikbaar in Nederland. Het in 2024 in Frankrijk opgerichte platform is naar eigen zeggen de eerste mobiele app in Europa voor investeringen in startups en wil de private markten toegankelijk maken voor kleinere beleggers.

Nederlandse beleggers kunnen via het platform investeren in snelgroeiende technologiebedrijven als ChatGPT-maker OpenAI, ruimtevaartbedrijf SpaceX en Anthropic, bekend van chatbot Claude, nog voordat ze naar de beurs gaan. Dergelijke investeringen waren traditioneel voorbehouden aan grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, en vermogende investeerders.

Akka wil die drempel verlagen door kleinere beleggers vanaf 300 euro toegang te geven tot private techbedrijven. Inmiddels hebben leden van het platform geïnvesteerd in meer dan dertig bedrijven, waaronder Anthropic, AI-zoekmachine Perplexity en Epic Games, de ontwikkelaar van het populaire onlineschietspel Fortnite. Het platform heeft drieduizend actieve investeerders.