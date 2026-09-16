Von der Leyen: EU moet strijden voor Europees ideaal

STRAATSBURG (ANP) - De EU moet strijden voor "ons Europees ideaal", zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, woensdag in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Ze waarschuwde in haar State of the Union voor het gevaar van ultranationalisten en tegenstanders van Europa, net als voor Russische inmenging of desinformatie.

"De namen mogen dan verschillen, het doel is hetzelfde. Ze verachten onze waarden en willen onze Europese eenheid vernietigen", zei Von der Leyen.