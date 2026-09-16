Sonja en Ingrid Alexandra genomineerd voor mensenrechtenprijs

De Noorse koningin Sonja en haar kleindochter kroonprinses Ingrid Alexandra maken dit jaar kans om in de prijzen te vallen bij de uitreiking van de Jenteprisen (Meisjesprijs). Ze behoren tot de 68 genomineerden, melden Noorse media woensdag.

De Jenteprisen is een prestigieuze Noorse mensenrechtenprijs die jaarlijks op 11 oktober, de Internationale Dag van het Meisje van de Verenigde Naties, wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich extra heeft ingezet voor de rechten van meisjes en gendergelijkheid.

De winnaar wordt gekozen door een jury.