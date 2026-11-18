BRUSSEL (ANP) - Brussel wil een lening aangaan van 45 miljard euro voor extra steun aan Oekraïne. Dat maakte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, woensdag bekend. Daarmee helpt de EU om ongeveer twee derde van het Oekraïense begrotingstekort van 70 miljard euro te dichten.

Von der Leyen noemt de lening een "instrument voor gecoördineerde ondersteuning". Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) verduidelijkte op dezelfde persconferentie dat het gaat om een vergelijkbare lening als de vorig jaar toegezegde lening van 90 miljard. Ook deze lening hoeft Oekraïne pas terug te betalen als Rusland herstelbetalingen zou doen voor de oorlog.

Von der Leyen gaat het voorstel voorleggen aan de EU-leiders op de EU-top van eind november. Bij de lening van 90 miljard waren Hongarije, Slowakije en Tsjechië uitgezonderd van een betaling aan de lening. Von der Leyen zegt er nu van uit te gaan dat alle 27 lidstaten zullen bijdragen aan de lening.

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Van de extra 45 miljard is 25 miljard euro bedoeld voor defensie en 20 miljoen voor de rest van de Oekraïense begroting, laat Von der Leyen weten. Ook de eerder toegezegde lening van 90 miljard was over die twee terreinen onderverdeeld.

Voor het resterende bedrag van het begrotingsgat van 70 miljard moet Kyiv een beroep doen op andere internationale partners, aldus de Duitse politica.

Behalve het voorstel voor de lening had Von der Leyen ook vorige week toegezegd voor de top eind november met een voorstel voor het 22e sanctiepakket tegen Rusland te komen. Dat komt volgende week, zei ze tijdens de persconferentie.