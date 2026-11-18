MADRID (ANP) - Arda Güler speelt ook de komende jaren voor Real Madrid. De Spaanse topclub heeft het contract van de 21-jarige Turkse middenvelder opengebroken en verlengd tot de zomer van 2032.

Real nam Güler ruim drie jaar geleden over van Fenerbahçe. Hij speelde tot dusverre 126 wedstrijden voor 'De Koninklijke' en won met Real vijf prijzen: de Champions League, het WK voor clubteams, de Europese Supercup, de Spaanse landstitel en de Spaanse Supercup.

Güler is 38-voudig international van Turkije.