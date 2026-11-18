MELBOURNE (ANP) - Juan Mata stopt met voetballen. Dat heeft de 38-jarige Spanjaard via sociale media bekendgemaakt. De 41-voudig Spaans international maakte in 2010 deel uit van de ploeg die zich ten koste van Oranje kroonde tot wereldkampioen in Zuid-Afrika.

De middenvelder speelde vorig seizoen nog voor het Australische Melbourne Victory, maar zat sinds de zomer zonder club. Mata debuteerde in 2007 op het hoogste niveau bij Valencia. Daarna verkaste hij naar Engeland, waar hij met Chelsea onder meer de Champions League (2012), Europa League (2013) en FA Cup (2012) won. Later kwam hij nog uit voor onder meer Manchester United en Galatasaray.

Met de nationale ploeg van Spanje won hij naast het WK van 2010 ook het EK van 2012.