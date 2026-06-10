BELFAST (ANP) - Opnieuw zoeken demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie met de politie op. Dinsdag vernielden relschoppers daar ook al op verschillende plekken voertuigen en huizen, uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast, een dag eerder. Het slachtoffer van die daad raakte een oog kwijt en raakte zwaargewond.

Volgens de Belfast Telegraph worden in Londonderry spullen in brand gestoken. De regionale politie heeft automobilisten opgeroepen de plek te vermijden. Ook in het ten noorden van Belfast gelegen Newtownabbey zijn circa 150 relschoppers samengekomen. Zij zouden geprobeerd hebben naar een migrantenhotel te gaan, maar werden daarin verhinderd door de politie. Daarbij werd een waterwerper ingezet door ordediensten. Op foto's is te zien hoe een stapel stenen lijkt te zijn verzameld, bedoeld om naar agenten te gooien.

In Belfast viel maandag een 30-jarige Soedanees iemand op straat aan met een mes. Beelden van dat incident die rondgingen op sociale media leidden tot veel ophef. Premier Keir Starmer omschreef de daad, die leek op een poging tot onthoofding, als misselijkmakend. Het voorval leidde dinsdag al tot antimigratieprotesten op verschillende plekken in Noord-Ierland. Meerdere arrestaties werden verricht. Naast dat er spullen naar ordediensten werden gegooid, moesten ook meerdere voertuigen het ontgelden, waaronder een stadsbus. Ook gooiden en trapten gemaskerde relschoppers ruiten en deuren in.

De verdachte van de steekpartij is woensdag voorgeleid en blijft langer vastzitten.