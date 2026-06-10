Infantino voorspelt spectaculair WK met veel kanshebbers

MEXICO-STAD (ANP) - Gianni Infantino (56) voorspelt "een spectaculair WK" waarvan de winnaar moeilijk te voorspellen is. De FIFA-voorzitter keek bij een persconferentie in Mexico-Stad vooruit naar het 23e WK. Op donderdag is in het Mexico City Stadium de openingsceremonie. Daarna wordt om 21.00 uur (Nederlandse tijd) de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika gespeeld.

Volgens Infantino zijn er "veel goede teams" bij het WK. "Er zijn zoveel goede ploegen. Het gaat een spectaculair toernooi worden waarbij wedstrijden in totaal verschillende omstandigheden zullen worden gespeeld. Het wordt een feest", aldus Infantino. "Laat het WK beginnen."

Het Nederlands elftal speelt op zondag 14 juni de eerste groepswedstrijd in het Dallas Stadium in Arlington tegen Japan. De finale van het WK is op 19 juli in East Rutherford.