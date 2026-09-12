ROUEN (ANP/AFP) - Er zijn geen aanwijzingen dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk vrijdag sprake was van opzet, melden de lokale autoriteiten zaterdagavond.

"Uit het onderzoek is geen nieuwe informatie naar voren gekomen over de vraag waarom er een stuk van een andere spoorstaaf op een van de rails lag", aldus Sébastien Gallois, aanklager in Rouen, in een verklaring. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor een kwaadwillige daad met de intentie om de trein te laten ontsporen, en zeker niet voor een opzettelijke aanslag", zei hij.

Door het ongeluk tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Over de oorzaak van het ongeval ontstonden al snel speculaties. Een anonieme politiebron meldde aan persbureau AFP dat de politie vermoedde dat de ontsporing het gevolg was van sabotage.

Hervé Morin, voorzitter van het regiobestuur Normandië, stelde dat "de meest waarschijnlijke hypothese" een daad was "die niet alleen kwaadwillig is, maar ook als crimineel kan worden bestempeld".