Pierce Brosnan heeft "geen enkele behoefte" om zijn eigen James Bond-films terug te kijken. Dat vertelt de 73-jarige acteur, die de rol van Bond tussen 1995 en 2002 speelde, aan The Times. "Ik ben nu gewoon een toeschouwer die wacht op de volgende Bond en hem het beste wenst", zegt hij.

Brosnan heeft echter geen idee wie de volgende James Bond zou kunnen zijn. Volgens hem zijn er "veel geweldige acteurs" die voor de rol in aanmerking komen. Desondanks denkt hij dat het ook een onbekende kan zijn die het personage van geheimagent 007 gaat spelen. "Ze zullen waarschijnlijk gewoon voor een verrassende keuze gaan en iemand kiezen die niemand van ons kent."

De laatste Bond-films werden gespeeld door de Britse acteur Daniel Craig. Onder anderen Jacob Elordi, Callum Turner en Harris Dickinson worden genoemd als mogelijke opvolger.