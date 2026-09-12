Alan Ritchson, bekend van de serie Reacher, en zijn vrouw Catherine gaan scheiden. Dat maakt het paar zaterdag bekend op Instagram. "Na twintig jaar samen hebben Cat en ik besloten ons huwelijk te beëindigen en op een andere manier naast elkaar verder te gaan", schrijft de 42-jarige acteur.

"We zijn samen opgegroeid. We hebben samen een leven en een gezin opgebouwd. En we voeden drie geweldige jongens op die altijd het middelpunt van onze wereld zullen blijven", laat Ritchson zijn volgers weten. Ritchson en zijn vrouw trouwden in 2006, maar kenden elkaar op dat moment al zeven jaar. "Niets kan afdoen aan wat deze jaren voor ons hebben betekend - of aan de liefde en het respect die we altijd voor elkaar zullen blijven koesteren", staat verder in het bericht.

Daarnaast vraagt de Amerikaanse acteur het publiek om privacy, zodat zijn gezin de scheiding op een normale manier kan verwerken. "We hopen, vooral in het belang van onze jongens, dat jullie ons gezin de ruimte geven om dit hoofdstuk in alle privacy en met medeleven te doorlopen."