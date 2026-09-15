VS bevestigen heimelijk overleg met Golfstaten in Duitsland

BERLIJN (ANP/DPA) - De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen in het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid desgevraagd tegenover persbureau dpa, na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Dat medium meldde eerder op dinsdag dat op een niet nader genoemde plaats in Duitsland werd gesproken met onder meer Israël en Golfstaten.

Aanwezig bij die bijeenkomst zou onder anderen de Amerikaanse admiraal Brad Cooper zijn geweest, de verantwoordelijke militair boven het operationeel commando in het Midden-Oosten, U.S. CENTCOM. Volgens Axios zouden ook de militaire stafchefs uit Israël, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar, Jordanië en Egypte aanwezig zijn geweest. Onduidelijk is of Duitsland zelf ook aan tafel zat. Over de aanwezigen of de toedracht van de bespreking doen de VS geen uitspraak tegenover dpa.