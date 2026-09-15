TMZ: Oud-medewerker Ye eist miljoenen om discriminatie

Een voormalige medewerker van rapper Ye, beter bekend als Kanye West, eist tot ongeveer 23 miljoen dollar (ruim 19 miljoen euro) schadevergoeding van de rapper en diens Donda Academy. Benjamin Provo stelt dat hij werd gediscrimineerd en uiteindelijk ontslagen omdat hij weigerde zijn dreadlocks af te knippen, meldt TMZ op basis van nieuwe rechtbankdocumenten.

Provo, die zwart is, werkte in 2022 voor de Donda Academy. Hij beschuldigt West er ook van boeken van prominente zwarte auteurs en leiders van de school te hebben verwijderd.

West bestrijdt onder meer dat Provo rechtstreeks bij hem in dienst was. Volgens de rapper werkte de man voor een extern bedrijf dat personeel leverde.