beabadoobee in december naar AFAS Live

De Brits-Filipijnse zangeres beabadoobee komt in december naar Nederland. Op 2 december treedt ze op in AFAS Live in Amsterdam, heeft concertorganisator MOJO bekendgemaakt. Violet Grohl, dochter van Dave Grohl, verzorgt het voorprogramma.

Het optreden is onderdeel van de nieuwe tour van de 26-jarige zangeres, die in het teken staat van haar aankomende album Pylon. Het album, dat op 18 september verschijnt, is de opvolger van haar album This Is How Tomorrow Moves uit 2024, dat op nummer 1 stond in het Verenigd Koninkrijk.

Het eerste nummer van het nieuwe album, Sun Has Set, is inmiddels verschenen. Op het album staan samenwerkingen met onder anderen Hayley Williams, Brendan Yates en Chino Moreno.