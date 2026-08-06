Koning Felipe van Spanje is op de derde wedstrijddag van de Copa del Rey verder gedaald in het klassement van het zeilevenement. De vorst en zijn team bekleden nu de vierde positie.

Het zeiljacht van de koning, de Hispania, noteerde in de zogeheten ORC 0-klasse een vijfde en een achtste plaats. Daardoor zakte de boot van de tweede naar de vierde plek, op slechts een punt van het podium. Na de eerste dag stond Felipe nog op de eerste plaats.

Er volgen nog twee wedstrijddagen, maar het team van de Hispania moet het dan zonder Felipe aan het roer doen. Hij gaat naar Colombia voor de beëdiging van de nieuwe president.