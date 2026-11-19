MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Meta kijkt opnieuw naar zijn doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, nu het bedrijf fors aan het investeren is in datacenters voor kunstmatige intelligentie. Dat meldt het moederbedrijf van Facebook in zijn jaarlijkse duurzaamheidsverslag.

De netto-uitstoot van broeikasgassen van het Amerikaanse techconcern was vorig jaar gelijk aan 11,8 miljoen ton CO2. Dat komt neer op een stijging van 45 procent.

Meta beloofde in 2020 nog eind van dit decennium netto op nul uit te komen. Maar dat was voor de stevige opmars van AI.

Veel ingewikkelder

"Toen we ons doel voor netto nulemissies bepaalden, gingen we uit van gestage groei, dalende kosten voor schone energie en veranderingen in het bredere systeem", schrijven Meta-bestuurders Rachel Peterson en Blair Swedeen in het verslag. "De werkelijkheid blijkt veel ingewikkelder."

Meta zegt nu bezig te zijn met een herevaluatie van zijn doelstelling. De uitkomst is nog niet bekend.

Ook de CO2-uitstoot van Microsoft, Amazon en Google is in 2025 sterk toegenomen, bleek eerder al.