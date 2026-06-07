WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft zaterdagavond bekendgemaakt dat het twee Iraanse drones heeft neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz. Het is de nieuwste confrontatie tussen de twee landen, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opnieuw oplopen.

"Eerder vandaag hebben Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten twee Iraanse eenrichtingsaanvalsdrones neergeschoten", meldde het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) op X. "Amerikaanse troepen blijven paraat en zijn gereed om zich te blijven verdedigen tegen Iraanse agressie."

CENTCOM meldde vrijdag ook al dat het Amerikaanse leger vier Iraanse aanvalsdrones had neergehaald die richting de Straat van Hormuz vlogen. Daarna werden Iraanse radarlocaties aangevallen.

De wederzijdse aanvallen, waaronder ook een Iraanse raketaanval op Amerikaanse bondgenoten Bahrein en Koeweit, vinden plaats terwijl de regeringen van de Verenigde Staten en Iran al weken indirect overleg voeren over een mogelijke beëindiging van de oorlog.