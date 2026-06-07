De muzikale samenwerking tussen S10 en Oscar and the Wolf blijft voorlopig een eenmalige. Beide artiesten sluiten echter niet uit dat ze ooit weer eens samen iets gaan doen, en wellicht wel iets buiten de muziekwereld. "Misschien moeten we een film of serie maken", suggereert S10 in een gesprek met het ANP. "Dan is dit onze sollicitatie."

De twee artiesten, die vorige week het gezamenlijke duet Safe and Sound uitbrachten, moeten dan nog wel aan hun acteervaardigheden werken. "Ik ben verschrikkelijk. Ik ben me altijd zo bewust van de camera", geeft Oscar and the Wolf-zanger Max Colombie toe. En ook S10 is eigenlijk geen fan: "Mijn wangen gaan altijd op spanning." Clipopnames vinden ze dan ook "horrible".

"Ik vond het vroeger wel leuk, maar inmiddels is er geen budget meer voor, omdat er niemand naar kijkt", vult S10 aan. "Dus als je een videoclip maakt van 20.000 euro en er kijken maar 6000 mensen naar, dan ben je het op een gegeven moment wel een beetje zat."

Toch zien S10 en Colombie ruimte voor een gefictionaliseerde versie van zichzelf. "Een musical of biopic waarin anderen ons spelen kan ook. Of regisseren", droomt Colombie. "Dan moet Michiel Huisman mij spelen." S10: "En ik wil dan dat Pommelien Thijs mij speelt."