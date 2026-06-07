WILLEMSTAD (ANP) - Curaçao heeft in de aanloop naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn uitzwaaiduel in Willemstad met 4-0 gewonnen van Aruba. Voor Curaçao was het de laatste oefenwedstrijd voordat het team aan het WK begint. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

De 1-0 werd gemaakt door Joshua Brenet, acht minuten na rust. Een kwartier later verdubbelde Jeremy Antonisse de score. Livano Comenencia maakte er in de 83e minuut 3-0 van, waarna Juninho Bacuna in de blessuretijd de eindstand op het bord zette.

Curaçao begint het WK op 14 juni tegen Duitsland en speelt daarna ook nog tegen Ecuador en Ivoorkust.

Curaçao verloor een week eerder nog een oefenwedstrijd met 4-1 van Schotland. Toch was bondscoach Dick Advocaat ook toen al relatief positief en gaf hij aan in Glasgow een fitte ploeg te hebben gezien.