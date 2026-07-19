VS: Vliegveld en haven in Jordanië ontruimd vanwege dreiging

AQABA (ANP/RTR) - De internationale luchthaven en zeehaven in Aqaba, in het zuiden van Jordanië, zijn ontruimd vanwege een "specifieke en geloofwaardige dreiging", meldt de Amerikaanse ambassade zondag. De Jordaanse autoriteiten hebben hierover nog geen verklaring afgegeven.

De Amerikaanse ambassade zei verder niet wat de dreiging precies inhoudt.

Zaterdag meldde het Pentagon dat twee Amerikaanse militairen in Jordanië waren omgekomen door Iraanse raket- en droneaanvallen. Een derde militair raakte vermist.