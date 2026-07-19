Frederik en Mary delen vakantiefoto's uit zomerresidentie

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken genieten momenteel van hun zomervakantie in Gråsten. Het koningspaar verblijft traditiegetrouw op Gråsten Slot, de zomerresidentie aan de oostkust van Zuid-Denemarken.

Op sociale media deelt het hof een reeks vakantiefoto's van het paar. De beelden, die bijna allemaal door de koningin werden gemaakt, bevatten onder meer plaatjes van de tuin van het paleis. Op enkele foto's zijn ook de honden van het koningspaar te zien en geniet Mary van een rit per paard.

Frederik en Mary arriveerden begin deze maand in Gråsten.