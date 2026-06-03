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VS willen minder luchtmacht en marine reserveren voor Europa

03 jun , 14:59Buitenland
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ANP
BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen achter de hand houden voor de verdediging van Europa. Ze hebben bondgenoten laten weten dat die daar moeten inspringen, zegt de commandant van de Amerikaanse troepen in Europa.
De regering van president Donald Trump zegt al van meet af aan dat Europa in principe voor zijn eigen verdediging zal moeten zorgen, op die met kernwapens na. Twee weken geleden maakten de VS duidelijker op welke toegezegde hulptroepen ze willen minderen. Die zijn nu niet in Europa, maar staan volgens afspraak klaar om binnen hooguit een paar maanden Europa te versterken, als de nood aan de man is.
Het NAVO-hoofdkwartier "blijft met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten", zegt de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding heeft over de NAVO-verdediging van Europa.
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