BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - In de Europese Unie staan ruim 1 miljoen banen op het spel door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Dat meldt de Europese Commissie in het voorjaarspakket dat woensdag werd gepubliceerd. Onder meer de bouw, de metaalindustrie, de auto-industrie en het transport zijn volgens het rapport kwetsbaar.

Door alleen al stijgende energieprijzen schat de Europese Commissie dat 560.000 banen in de EU verdwijnen. Europese bedrijven betalen al jaren extra energiekosten doordat de EU haar afhankelijkheid van Russische olie en gas verminderde na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Met de onrust rond de Straat van Hormuz lopen die kosten nog verder op.

In de auto-industrie staan er volgens het rapport ongeveer 600.000 banen onder druk. Europese bedrijven hebben moeite met concurreren met Amerikaanse en Chinese rivalen bij digitale en groene technologieën zoals elektrische auto's. Mede daardoor staan er ook 85.000 banen op de tocht in de batterijproductie.