Joe en Anthony Russo, de makers van een aantal Avengers-films van Marvel, sluiten voorlopig uit dat ze na de release van Avengers: Secret Wars in december 2027 nog een film over de groep superhelden gaan maken. Volgens de regisseurs is het verhaal dan wel klaar, meldt Deadline.

"Toen we Endgame hadden gemaakt, dachten we: 'We hebben het voor elkaar'. Het was onze vierde Marvelfilm. We hadden een verhaallijn afgerond die begon in The Winter Soldier en voor ons was dat altijd al bedoeld als het einde", zei Anthony Russo tijdens een bijeenkomst. Samen met zijn broer Joe maakte hij de Marvelfilms Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) en Avengers: Endgame (2019). Momenteel werken de broers aan twee nieuwe Avengers-films, Doomsday en Secret Wars. Doomsday komt in december dit jaar uit.

"Laat ik het zo zeggen: de verhalen waar we ons nu op richten, zijn afgerond", aldus Anthony over een eventuele nieuwe Avengers-film. "Doomsday en Secret Wars vullen elkaar aan als twee films en vormen samen een compleet geheel. Of we daarna nog met Marvel gaan samenwerken, is zeker mogelijk, maar op dit moment is de visie, de verhalende visie, uitsluitend gericht op Secret Wars." Joe hield met een knipoog nog een kleine slag om de arm. "We kijken wel even op foto's in 2028 hoe we er dan uitzien en dan laten we het jullie weten."