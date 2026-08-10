SÖLDEN (ANP) - Reddingswerkers hebben in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, uit de problemen geholpen. De groep was met kinderwagens op pad gegaan in de bergen op ruim 2300 meter hoogte. Niemand raakte gewond, meldde de Tiroolse politie.

De groep was vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de buurt van de Wildspitze, de hoogste berg van Noord-Tirol. Ze belandden herhaaldelijk in gevaarlijke gebieden en raakten deels van de gemarkeerde route af. Twee groepsleden sloegen uiteindelijk alarm.

Volgens het Duitse persbureau dpa ging het om drie bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Hun uitrusting voor de bergtocht was "vrijwel nihil", vertelde een politiewoordvoerder aan DPA.

Reddingshelikopters brachten veertien mensen in veiligheid. Reddingswerkers begeleidden de overige 22 te voet naar het dal. De wandelaars moeten de reddingsactie zelf betalen.