NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe week. De hoop op een spoedig akkoord van de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz nam af, nadat Iran verklaarde niet te onderhandelen met de VS. Ook zei Iran alleen met de VS te willen praten als aan het eisenpakket van het land wordt voldaan.

Iran eist onder meer dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de aangerichte schade. Donald Trump zei zondag dat hij de economische druk op Iran wil opvoeren. Volgens de Amerikaanse president staat de Iraanse economie er slecht voor en heeft het land te weinig geld om de militairen te betalen. Eerder dreigde Trump nog met een hervatting van de aanvallen op Iran.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 53.980 punten. De brede S&P 500-index stond een fractie lager op 7757 punten, na het bereiken van een nieuw slotrecord op vrijdag. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.664 punten.

Krimp in banen

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag tot 1,3 procent hoger, na een onverwachte krimp van het aantal banen in de VS in juli. De werkgelegenheid speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Door de banenkrimp zou de centrale bank voorzichtiger kunnen worden met het verhogen van de rente, wat positief is voor aandelen. Woensdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer over juli bekendgemaakt.

De drie graadmeters kenden afgelopen week ook de beste week sinds april. Vooral de Nasdaq deed het goed met een weekwinst van ruim 5 procent, dankzij een sterk herstel in de chipsector. Zo steeg Nvidia vorige week 11 procent. Het grootste AI-chipbedrijf ter wereld daalde nu 0,4 procent.

JPMorgan

Zakenbank JPMorgan verhoogde daarnaast het koersdoel voor de S&P 500-index voor het einde van het jaar, van 7800 punten naar 8000 punten.

In de tech- en chipsector wordt deze week uitgekeken naar de resultaten van de producent van netwerkapparatuur Cisco Systems (1,9 procent hoger) en de fabrikant van chipapparatuur Applied Materials (0,3 procent hoger).

Berkshire Hathaway won ruim 2 procent. De grote investeerder, waarvan de beroemde superbelegger Warren Buffett tot eind vorig jaar de baas was, boekte in het tweede kwartaal meer winst. Berkshire kocht in het tweede kwartaal ook voor 4,5 miljard dollar aan eigen aandelen in om aandeelhouders te belonen.