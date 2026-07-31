Weer protesten in Oekraïne om ontslag defensieminister

KYIV (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben vrijdag weer gedemonstreerd in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Ze eisen dat oud-defensieminister Mychajlo Fedorov weer wordt aangesteld. Hij is erg populair in het land, onder meer omdat hij vroeg in de oorlog tegen Rusland het gebruik van drones heeft omarmd.

Fedorov werd twee weken geleden ontslagen, na een conflict met topmilitair Oleksandr Syrsky. Dat leidde tot een golf van protesten. Demonstranten eisten dat juist Syrsky zou worden vervangen. Dat is inmiddels gebeurd.

Duizenden mensen scandeerden de naam van Fedorov en riepen "breng hem terug!". President Volodymyr Zelensky zei vorige week dat hij de populaire oud-minister meerdere functies heeft aangeboden om voor de regering te blijven werken. Fedorov heeft herhaaldelijk aangegeven alleen als minister van Defensie in de regering terug te willen keren.