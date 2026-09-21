Kit Harington luistert voor bedtijd naar Harry Potter-audioboeken

Kit Harington zet iedere avond voor het slapengaan een audioboek van Harry Potter op. Dat helpt hem om in slaap te komen, zegt hij in de podcast Happy Sad Confused van Josh Horowitz.

"Mijn brein is altijd ontzettend druk bezig, vooral 's avonds", zegt de 39-jarige acteur. "Ik vond naar bed gaan altijd erg moeilijk, want mijn brein gaat niet uit. Zeker toen ik nuchter werd, was dat ontzettend moeilijk." Harington had een alcoholverslaving, maar werd hiervoor in 2019 behandeld. "Dus ik begon met het luisteren naar de audioboeken van Harry Potter en daar luister ik nu iedere avond naar. Het helpt me gewoon."

Eind augustus werd bekend dat Harington was gecast voor de rol van professor Gilderoy Lockhart in het tweede seizoen van de Harry Potter-serie op HBO Max. "De boeken hebben een heel speciaal plekje in mijn hart en toen ik hoorde dat ze deze serie gingen maken, vond ik dat een geweldig idee", zegt de Brit. "Ze kunnen er echt dieper in duiken dan de films deden, daar sta ik volledig achter. Toen ik werd gebeld om mee te spelen, was mijn antwoord gewoon heel simpel: ja, graag."

Harington zegt lachend dat zijn personage, een vrij ijdele tovenaar die zijn eigen grootste fan is en les komt geven aan Harry Potter en zijn klasgenoten, sterk op hemzelf lijkt. De acteur grapt dat hij maar een klein stapje hoeft te zetten om in de huid van zijn personage te kunnen kruipen "en dan ben ik er".