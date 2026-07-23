Van Duin weer even in Radio Tour de France: ik herinner mij niets

André van Duin en Ferry de Groot keerden donderdagmiddag eenmalig een uur terug in Radio Tour de France op NPO Radio 1. Het tweetal presenteerde in 1985 een jaar lang het eerste uur van de uitzendingen van het populaire wielerprogramma. Zij deden dit donderdag nog eenmaal op verzoek van veel luisteraars en presentator Ghislaine Plag.

Tijdens de uitzending klonken veel oude jingles en tunes en voerden Van Duin en De Groot meerdere malen oude typetjes op als Bep en Toos. Daarnaast deed het tweetal een editie van het oude item Zing je liedje, waarin teksten over de Tour de France werden gezongen op de melodie van Yellow Submarine van The Beatles.

Van Duin gaf in de uitzending te kennen dat hij zich relatief weinig meer kan herinneren van de uitzendingen in 1985. "Het is al zo lang geleden", aldus de 79-jarige komiek. Hij en De Groot maakten de Tour-uitzendingen naast de reguliere Dik Voormekaar-shows en zijn theaterrevue. "Er zijn mensen die woordelijk alle typetjes nog na kunnen doen, maar ik weet het zelf niet meer."

Ferry de Groot was in 1985 producer van Radio Tour de France en kwam "bij wijze van experiment" met het idee dat hij en Van Duin het eerste uur konden presenteren. "Wielrennen was bijzaak in die uurtjes", zei Van Duin. "Maar als een wedstrijd echt spannend werd, ging de humor wel even naar de achtergrond", voegde De Groot daaraan toe. De relativerende functie van het tweetal werd jaren later overgenomen door Tom van 't Hek, aldus De Groot. "Dat was ook iemand die een zekere relativering aan de dingen kon geven."

Het tweetal hield de presentatieklus ook maar een jaar vol. "Jij had een te druk programma om het nog een jaar te doen", zei De Groot tegen Van Duin. "Je ging ook een film doen en had de revue."