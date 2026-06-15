Wereldwijd positieve geluiden over overeenkomst Iran en VS

DEN HAAG (ANP/AFP) - Wereldwijd wordt de aangekondigde raamovereenkomst voor een duurzaam staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran positief ontvangen. Onder meer landen in de regio spreken hun steun uit voor het vrijdag te tekenen document.

Saudi-Arabië benadrukt maandag dat het een stap voorwaarts is, maar dat in de eropvolgende onderhandelingen over een definitief akkoord de belangen van landen in de regio niet mogen worden vergeten, zoals de richtlijn dat staten zich niet mengen in elkaars binnenlandse betrekkingen.

China complimenteerde Pakistan, dat zich heeft opgeworpen als bemiddelaar tussen Iran en de VS en onder meer als tussenpartij geldt voor indirecte gesprekken tussen de strijdende partijen. Ook zegt Beijing te hopen dat het vrachtverkeer door de Straat van Hormuz zo spoedig mogelijk hervat kan worden.

Egypte, dat eveneens heeft geprobeerd op te treden als bemiddelaar, sprak op zijn beurt van een mogelijk "keerpunt" voor de regio.