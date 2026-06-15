Deel WK-landen 'diep teleurgesteld' na uitspraken UEFA-baas

WASHINGTON (ANP/DPA) - WK-deelnemers als Curaçao, Kaapverdië en Haïti hebben in een gezamenlijke verklaring hun onvrede geuit over uitspraken van voorzitter Aleksander Čeferin van de Europese voetbalbond UEFA. De Sloveen zei dat de uitbreiding van het WK naar 48 deelnemers niet per se goed is voor het voetbal en dat deze "oninteressante wedstrijden" oplevert.

Dertien landen, waaronder debutanten Curaçao en Kaapverdië, spreken hun "diepe teleurstelling" uit over de uitspraken. "We verwerpen deze met respect, maar ook met overtuiging. Wij geloven dat elk land dat zich kwalificeert respect verdient. Elk team heeft zijn plek verdiend. Elke supporter heeft het recht om te dromen. Elke wedstrijd heeft betekenis voor miljoenen mensen over de hele wereld. Elke wedstrijd doet ertoe", staat in de verklaring, ook ondertekend door Afrikaanse landen als Marokko en Senegal.

Čeferin zei ook dat het grotere WK "kleinere teams de kans geeft om mee te doen en de sfeer te proeven, wat heel belangrijk is", maar riep alsnog frustratie op.