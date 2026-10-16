Witte Huis-woordvoerder geeft toe geen advocaat te zijn

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis Katie Zacharia heeft toegegeven dat ze nooit is geslaagd voor het zogenoemde bar-examen dat nodig is om advocaat te worden in de Verenigde Staten.

Zacharia, die maandag aantrad als woordvoerder van het Witte Huis, had eerder gezegd werkzaam te zijn geweest als juriste voordat ze de politiek in ging. President Donald Trump omschreef haar als advocaat.

The Wall Street Journal berichtte donderdag dat Zacharia in 2011 na haar studie rechten zou zijn gezakt voor het bar-examen.

Tegenover Fox News erkende Zacharia dat ze nooit is geslaagd. Ze zei al voor het toelatingsexamen te hebben geweten dat ze in China ging wonen, waardoor de uitslag van het examen niet meer relevant zou zijn. "Ik had me al ingeschreven. Ik heb het examen toch afgelegd, omdat ik niet wilde dat mijn inschrijving als 'teruggetrokken' zou worden geregistreerd", verklaarde ze.