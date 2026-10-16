Beurzen Azië herstellen na verkoopgolf in chipsector

TOKIO (ANP) - De beurzen in Azië wisten vrijdag deels te herstellen van de verkoopgolf in de chipsector een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan uitlatingen van topman Jensen Huang van Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. Hij wees de zorgen over mogelijke financieringsproblemen bij CoreWeave, een belangrijke klant van Nvidia, van de hand. Ook zei hij niet te denken dat het datacenterbedrijf gered hoeft te worden door Nvidia.

CoreWeave eindigde donderdag op Wall Street bijna 6 procent hoger. Woensdag kelderde CoreWeave nog 15,5 procent door zorgen over de hoge schuldenlast van het bedrijf. Dit leidde tot bredere twijfel of de enorme investeringen in AI de hoge waarderingen van veel tech- en chipbedrijven nog wel rechtvaardigen en veroorzaakte een wereldwijde verkoopgolf van AI-gerelateerde aandelen.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de markt 1,9 procent hoger, na een verlies van bijna 5 procent op donderdag. De Kospi in Seoul steeg ruim 4 procent, na een koersval van bijna 8 procent een dag eerder.