Koning Felipe en koningin Letizia hebben donderdagavond in Barcelona de prestigieuze Planeta-literatuurprijs uitgereikt aan de Chileense schrijfster Isabel Allende. Ze ontving de award voor haar boek La hora antes del alba (Het uur voor zonsopgang). De jury beoordeelt ingezonden manuscripten en kent de literatuurprijs toe aan de beste nog niet eerder gepubliceerde roman in het Spaans. De winnaar ontvangt 1 miljoen euro.

Sergio Hernández Carrasco eindigde donderdagavond op de tweede plaats. De Spaanse schrijver won een bedrag van 200.000 euro voor zijn boek La añoranza (Het verlangen).

Tijdens de uitreiking stond koning Felipe in een toespraak stil bij het 75-jarig jubileum van de prijs. "Toen José Manuel Lara de prijs in 1952 in het leven riep, wilde hij het lezen bevorderen in een Spanje waar het nog steeds nodig was de toegang tot boeken te verruimen en schrijvers betere omstandigheden te bieden om hun roeping te ontplooien", zei hij. "Sindsdien heeft de prijs de ontwikkeling van onze literatuur begeleid en, via die literatuur, de transformatie van ons land. En dat wordt geïllustreerd door de romans die deze onderscheiding hebben verdiend​", aldus de vorst.