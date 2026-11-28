LEEUWARDEN (ANP) - Cambuur en Sparta Rotterdam hebben in een vermakelijk duel in het Kooi Stadion van Leeuwarden met 2-2 gelijkgespeeld. Cambuur handhaaft zich met het behaalde punt op de achtste plaats in de Eredivisie, Sparta blijft veertiende.

Cambuur zocht vanaf de aftrap de aanval en kwam na een kwartier op voorsprong. Ilyes Hamache trok vanaf links naar binnen en krulde de bal in de rechterhoek. Sparta werd pas tegen het einde van de eerste helft gevaarlijk. Shunsuke Mito kreeg een kans, maar zijn schot was te zwak.

Direct na rust sloeg de ploeg uit Rotterdam wel toe. Boyd Reith gaf vanaf de rechterkant een lange bal op spits Milan Zonneveld, die aannam en zonder aarzeling de bal langs keeper Thijs Jansen schoot. Het was zijn achtste competitietreffer.

Enkele minuten later stond het alweer 2-1 voor Cambuur. Hamache legde de bal op het hoofd van Rafik El Arguioui, die over keeper Bednarek kopte. De thuisploeg kon niet doorzetten en liet Sparta weer terugkomen. De ingevallen Joel Ideho maakte in de 64e minuut gelijk. Daarna waren er kansen over en weer, maar een treffer viel niet meer.