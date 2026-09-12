Céline Dion heeft voorafgaand aan haar comebackconcert in Parijs een jonge fan verrast met een spontaan duet. De 20-jarige fan stond bij het hotel van de Canadese zangeres en vroeg haar samen met hem te zingen.

Dion wees het verzoek aanvankelijk af, maar besloot even later toch mee te zingen. "Je bent zo'n goede zanger", zei ze vervolgens tegen de fan, die op sociale media de naam Sacha gebruikt. Hij zei dat daarmee een jeugddroom was uitgekomen.

De 58-jarige Dion geeft zaterdagavond in Parijs haar langverwachte comebackconcert. De zangeres maakte in 2022 bekend dat ze lijdt aan het zeldzame stiff-personsyndroom, dat onder meer invloed heeft op haar vermogen om te zingen.