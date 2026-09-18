Tom Cruise krijgt les van Taylor Swift over American football

Tom Cruise heeft les gekregen over American football van Taylor Swift. De Amerikaanse acteur werd maandag gespot met Swift op de tribune van de Kansas City Chiefs, waar de man van de 36-jarige zangeres voor speelt. "Ze heeft er verstand van", zei Cruise tijdens de avondshow van Jimmy Fallon, waar hij gevraagd werd naar het gesprek met Swift.

Swift bekende eerder dat ze niks wist van American football toen ze haar partner Travis Kelce leerde kennen. Volgens Cruise zei de zangeres dat haar man heel geduldig is geweest door de jaren heen. "Ik denk dat iedereen erg geduldig zou zijn met haar", lachte Cruise.

Cruise was voor het eerst sinds de coronaperiode weer aanwezig bij een footballwedstrijd. Hij vond het daarom extra leuk om Swift te ontmoeten, die hij al langere tijd volgt.

De twee hebben het naast American football ook over films en muziek gehad, aldus Cruise, die lovend was over Swift. "Ze is grappig. Ze heeft zo'n goed gevoel voor humor", zei de acteur, bekend van onder andere Top Gun.