Thomas Markle, de vader van de hertogin van Sussex, is opgenomen in een zorginstelling voor patiënten met dementie. Dat melden diverse media, waaronder The Sun. De 82-jarige Markle zou zijn overgeplaatst naar een instelling in Florida.

Markle is de vader van de vrouw van de Britse prins Harry. Onlangs werd bekend dat er in de Filipijnen een onderzoek naar hem loopt nadat zijn zoon aangifte had gedaan van de vermoedelijke vondst van beelden van seksueel kindermisbruik. The Daily Mail meldde daarnaast dat ook in Mexico beelden van kindermisbruik waren aangetroffen die in het bezit zouden zijn geweest van Markle.

De opname van Markle in een zorginstelling heeft mogelijk gevolgen voor het lopende onderzoek. Dat kan betekenen dat hij wellicht nooit ondervraagd kan worden over de beschuldigingen aan zijn adres.