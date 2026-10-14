De Britse prins William heeft gesproken met deelnemers en oud-deelnemers van The Amos Bursary, een stichting die getalenteerde zwarte jongeren helpt hun talenten te ontwikkelen. Dat deelt het Britse hof op sociale media.

De jongeren krijgen steun om vaardigheden te leren, meer zelfvertrouwen te krijgen en contacten te leggen die hen verder kunnen helpen. Op beelden van het bezoek is te zien hoe de prins met hen in gesprek gaat. William noemt het onder meer "inspirerend" om te horen wat de jongeren willen bereiken en wat het programma voor hen betekent.

Het bezoek stond in het teken van Black History Month, die in oktober wordt gehouden.