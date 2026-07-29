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Zelensky waarschuwt voor nacht met enorme Russische luchtaanval

29 jul , 21:51Buitenland
anp290726193 1
ANP
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KYIV (ANP) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het "zeer waarschijnlijk" dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval zal uitvoeren. Hij schrijft op X dat de Russen al een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding van die grootschalige aanvalsgolf.
Zelensky grijpt die dreiging aan om zijn bondgenoten nog eens op te roepen de munitie te leveren voor de luchtafweer die Oekraïne dringend nodig heeft. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en alle andere landen die nog Patriot-raketten hebben liggen. "Al onze bondgenoten weten wat we nodig hebben en wat de gevolgen zijn van treuzelen", schrijft de president.
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