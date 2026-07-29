The Odyssey brengt na twaalf dagen al 700 miljoen dollar op

Er is na twaalf dagen al meer dan 700 miljoen dollar verdiend met de film The Odyssey. De film van Christopher Nolan is nu al de op drie na best scorende film van 2026, melden Amerikaanse vakmedia. De verwachting is dat The Odyssey snel de eerste plaats verovert, zeker omdat de film nog uit moet komen in China.
Alleen Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Movie en Michael staan nog boven The Odyssey. De drie films leverden allemaal meer dan 1 miljard dollar op.
The Odyssey gaat over de lange reis die de Griekse legerleider Odysseus naar huis maakte na de val van Troje. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway. De film kostte 250 miljoen dollar en is daarmee de duurste film van Christopher Nolan.