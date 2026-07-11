Zelensky wil snellere wapenleveringen van bondgenoten

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil dat bondgenoten meer haast maken met wapenleveringen. In een videoboodschap zegt hij de diplomatieke aanpak van Oekraïne om die redenen te willen veranderen.

Zelensky zegt dat samenwerking anders moet om wapenleveringen "veel sneller en volledig" uit te voeren. Hij doelde daarmee onder meer op overeenkomsten met de VS over licenties om zelf Patriot-raketten te produceren en met Europa over de ontwikkeling van luchtafweer. Ook zei hij dat veel steunpakketten die zijn aangekondigd tot op heden nog niet volledig zijn geleverd.

"Er mogen geen weken verstrijken tussen de aankondiging van een steunpakket voor Oekraïne en de daadwerkelijke uitvoering ervan", aldus Zelensky. Hij verwees daarbij naar de slachtoffers van de Russische aanvallen op zaterdag. Bij aanvallen op verschillende plekken in het land vielen zeker acht doden.