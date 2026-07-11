De een-na-laatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje wordt zaterdagavond druk bezocht door bekende Nederlanders. Onder anderen Monique van de Ven, Kees Boot en Renze Klamer verschenen op de oranje loper van de langstlopende musicalproductie uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Zondag valt het doek met een show voor cast- en crewleden en genodigden.

Naast namen uit de Nederlandse film- en theaterwereld, zoals Jeroen Krabbé, Aus Greidanus, Geert Lageveen en Henriette Tol, kwamen ook bekende gezichten uit andere sectoren naar de TheaterHangaar in Katwijk aan Zee. Zo waren prins Pieter-Christiaan en prinses Anita aanwezig, evenals Rianne Letschert, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook militair Marco Kroon, voormalig schaatser Michel Mulder en de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, waren erbij.

De hoofdrollen worden zaterdag vertolkt door Buddy Vedder (Erik), Lone van Roosendaal (koningin Wilhelmina), Yoran de Bont (Anton) en Joy Delima (Charlotte). De musical ging in 2010 in première en groeide uit tot een groot succes. Zo wist de theatervoorstelling in de afgelopen jaren ruim 4 miljoen bezoekers te trekken.